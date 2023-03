WG-Zimmer-Suche Foto: Daniel Naupold/dpa up-down up-down Wohnen Miete für WG-Zimmer für Studierende wird immer teurer Von dpa | 29.03.2023, 07:04 Uhr

Die Wohnkosten für Studierende in deutschen Hochschulstädten sind stark gestiegen. Das zeigt eine neue Auswertung. Vor allem in zwei Städten müssen Studierende tief in die Tasche greifen.