In einem Regionalzug bei Brokstedt starben zwei Menschen durch Messerstiche. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will auch als Reaktion darauf Messer im Zug verbieten. Foto: dpa up-down up-down Niedersachsen skeptisch Nach Attacke in Brokstedt: Wie soll Messerverbot im Zug umgesetzt werden? Von Dirk Fisser | 15.06.2023, 01:00 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser schlägt ein Messerverbot in Bus und Bahn vor. Ist das so sinnvoll? Die Zweifel an der Idee sind groß - etwa bei Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens.