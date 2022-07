ARCHIV - Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Ukraine-Krieg Merz wirft Scholz Versäumnisse bei Waffenlieferungen vor Von dpa | 27.07.2022, 01:29 Uhr

Heute reist Friedrich Merz nach Warschau - dort zeigt man sich enttäuscht über den deutschen Einsatz in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Unionschef schließt sich der Kritik an.