Andrij Melnyk Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Ukrainischer Botschafter Melnyk verabschiedet sich von Deutschland Von dpa | 14.10.2022, 08:03 Uhr

Andrij Melnyk kehrt in dieser Woche zurück in die Ukraine und verabschiedet sich im Netz. Klar ist schon, welchen Posten er in der Ukraine übernehmen soll. Auch seine Nachfolge steht bereits fest.