Hilfsleistungen Mehrheit in EU gegen Zahlungsstopp für Palästinenser Von dpa | 10.10.2023, 20:10 Uhr | Update vor 11 Min. Josep Borrell Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa up-down up-down

Sollen Finanzhilfen der EU an die Palästinenser nach dem Terroranschlag der Hamas ausgesetzt werden? Was zunächst ausgerufen wurde, wird nur wenig später wieder in Frage gestellt.