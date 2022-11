Wikileaks-Gründer Assange soll in die USA ausgeliefert werden. Foto: dpa/Dominic Lipinski up-down up-down Offener Brief an die USA Medienhäuser: USA sollen auf Strafverfolgung von Assange verzichten Von dpa | 28.11.2022, 10:02 Uhr

Wikileaks-Gründer Julian Assange soll in die USA ausgeliefert werden, dort drohen ihm viele Jahre Haft. Einige Medienhäuser haben nun einen offenen Brief verfasst – und an die US-Regierung appelliert, die Strafverfolgung einzustellen.