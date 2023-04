«Verhaftet Netanjahu» Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa up-down up-down Nahost Massenproteste in Israel trotz Verschiebung der Justizreform Von dpa | 01.04.2023, 21:44 Uhr

Die Regierung in Israel hat die umstrittene Justizreform zwar aufgeschoben, doch deren Gegner halten an ihrem Protest fest. Hunderttausende versammelten sich nach eigenen Angaben in rund 150 Orten.