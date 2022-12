Kiew Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archiv up-down up-down Russischer Angriffskrieg Luftalarm in Ukraine - Schwere Explosionen auch in Kiew Von dpa | 29.12.2022, 08:39 Uhr

In der Nacht hatte es bereits Drohnenangriffe gegeben. Am Morgen spricht das ukrainische Militär nun von einer „hohen Aktivität“. In der Hauptstadt sind mehrere schwere Explosionen zu hören.