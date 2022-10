Christian Lindner Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down FDP-Chef Lindner startet Podcast „CL+“ Von dpa | 12.10.2022, 05:52 Uhr

Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister will in einem eigenen Podcast die Fragen der Zeit erörtern. In der ersten Folge geht es unter anderem um Putins Strategie im Krieg gegen die Ukraine.