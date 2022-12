Edmund Schultz in seinem durchsuchten Schlafzimmer. Die Polizei nahm unter anderem ein Handy und Unterlagen mit. Foto: Marie Busse up-down up-down „Letzte Generation“ Nach Polizei-Razzia zurück in Wohnung: Klimaaktivist lässt sich nicht stoppen Von Marie Busse | 24.12.2022, 05:51 Uhr

Am 13. Dezember durchsuchten Polizisten bundesweit Wohnungen von Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. Auch die Wohnung von Edmund Schultz in Braunschweig war darunter. Was denkt der Aktivist über die Vorwürfe? Wie sieht seine Wohnung nach der Razzia aus? Ein Besuch.