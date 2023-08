Klima-Demonstrationen Letzte Generation kündigt Proteste in bayerischen Städten an Von dpa | 10.08.2023, 14:32 Uhr Letzte Generation Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down

Autofahrer in Bayern müssen sich ab der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Gruppe Letzte Generation will in dem Bundesland demonstrieren.