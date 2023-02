Diese Bilder wird es am Freitag nicht geben: Die Klimaaktivisten machen eine Protestpause. Symbolfoto: imago images/aal.photo up-down up-down Keine Aktionen in Norddeutschland „Letzte Generation“ setzt Blockaden wegen Jahrestag des Ukraine-Kriegs aus Von Marie Busse | 23.02.2023, 13:56 Uhr

Seit mehr als einem Jahr blockieren die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ Straßen in Deutschland. Am 24. Februar – dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs – unterbrechen sie ihren Protest in Norddeutschland.