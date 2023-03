Leopard-Panzer in Aktion auf einem Übungsfeld in Niedersachsen. Foto: dpa/Federico Gambarini up-down up-down Russischer Angriffskrieg Pistorius stolz: „Pünktlich, wie versprochen“ – Leopard-Kampfpanzer sind in der Ukraine Von dpa | 27.03.2023, 18:57 Uhr | Update vor 28 Min.

Mit modernen Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A6 leistet die Bundesregierung einen wesentlichen Beitrag zur Militärhilfe für die Ukraine. In einem Intensivtraining wurden Besatzungen in Deutschland ausgebildet. Nun sind die Waffensysteme in der Ukraine.