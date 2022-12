Leistung macht das Leben bunter - und ist aktueller denn je. Eine Kolumne zum Thema Performance und Anstrengung Foto: dpa-tmn up-down up-down Neue Kolumne „Der Performance-Check“ Leistung lohnt sich noch - Warum dieses Motto aktueller ist denn je Eine Kolumne von Marion Trimborn | 06.12.2022, 09:00 Uhr

Leistung lohnt sich nicht mehr? Von wegen. In einer Zeit, in der die Mühsal der Arbeit und des täglichen Schaffens uncool geworden ist, will sich kaum jemand mehr verausgaben. Doch ohne Leistung geht unsere Gesellschaft unter. Eine Kolumne.