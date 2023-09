Der Fernsehmoderator Markus Lanz ist dafür bekannt, seine Gäste in seiner Talkshow „Markus Lanz“ in die Mangel zu nehmen. In der Ausgabe vom 19. September lieferte er sich ein Wortgefecht mit der Noch-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht. Mit von der Partie am Dienstagabend waren außerdem Journalist Timo Lehmann und Politikwissenschaftlerin Florence Gaub.

Wird sie der Linkspartei bald den Rücken kehren? Gründet sie ihre eigene Partei? Und wieso kritisiert sie die derzeitige Bundesregierung so stark? Auf all diese Fragen antwortete die Politikerin mehr oder weniger eindeutig. Gleichzeitig kam es zwischen Lanz und Wagenknecht zu einem Wortgefecht, als das Thema des „verengten Meinungsspektrums“ und der vermeintlich staatlichen Kontrolle über die deutschen Bürger zur Sprache kam.

Wann kommt die Partei von Sahra Wagenknecht?

Auf die Frage von Markus Lanz hin, wann es Sahra Wagenknechts eigene Partei geben wird, antwortet die Bundestagsabgeordnete nur, dass sie eine Partei für notwendig halte, die die derzeitige „riesige Leerstelle im politischen Spektrum“ fülle.

„Ich finde es unerträglich, dass diese Ampel diese Koalition mit dieser unglaublich schlechten Politik auch gleichzeitig so wenig Opposition hat. Ich finde, sie verdient eine starke, seriöse Opposition und die haben wir zu Zeit nicht und deswegen wünsche ich mir, dass so eine Partei entsteht und ich würde auch gerne etwas dazu beitragen“, so Wagenknecht.

Derzeit warte sie darauf, dass alle Voraussetzungen erfüllt seien. Man könne zwar alleine ein Buch schreiben, aber keine Partei gründen. Vor Ende dieses Jahres soll es allerdings eine eindeutige Entscheidung geben.

„Freiheit heißt Auflehnung gegen den bevormundenden Staat“

Besonders aus der Abneigung gegenüber den Grünen machte Sahra Wagenknecht am Dienstagabend kein Geheimnis. Passend dazu lieferte Lanz einen Kommentar der 54-Jährigen über den derzeitigen Koalitionspartner der FDP und SPD: „Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben.“

Aber nicht nur die Grünen monierte Wagenknecht deutlich. Auch an dem vermeintlich „übergriffigen, bevormundenden Staat, der den Bürgern vorschreiben will, wie sie zu reden, zu denken, was sie zu essen und jetzt sogar noch, wie sie zu heizen haben“, übte sie Kritik.

Infolgedessen entbrannte eine Auseinandersetzung zwischen Lanz und Wagenknecht, da die Politikerin immer wieder sagte, dass die Bürger vom Staat bevormundet werden. Lanz hielt ihre Aussage für sehr problematisch. „Aber das gibt doch nicht die Regierung vor, wie zu reden ist. In der DDR war das so“, entgegnete der Fernsehmoderator.

Bei dem Argument der sogenannten „Cancel-Culture“ stimmte er ihr teilweise zu. Bei einem Punkt hatte Lanz allerdings ein großes Problem. „Das Meinungsspektrum hat sich gefühlt verengt. Aber Sie sagen, die Regierung macht das. Ich habe damit ein Problem. Der Staat, der übergriffige Staat, der dir vorschreibt, was du zu denken, zu sagen, zu essen hast. Mit der Regierung meine sie teilweise die Medien, die eine bestimmte Meinung vertreten würden.

Als Wagenknecht daraufhin den Öffentlich-rechtlich-Rundfunk als „nicht ganz staatsfern“ bezeichnet, kann Lanz nur entgegnen „Frau Wagenknecht, das ist albern. [...] Ich finde zwei Sachen schwierig. Dass Sie insinuieren, da gibt, es schon wieder den Staat, der dann Leuten wie mir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi vorschreibt, was ich zu sagen habe. Ne, das meinen sie nicht Ernst, oder?“

Sahra Wagenknecht ließ sich aber nicht von ihrer Meinung abringen. „Wir haben zunehmend in Deutschland eine Debatte, die sich verengt. [...] Wenn Sie das in Abrede stellen, dann leben Sie nicht in diesem Land!“

„Ich erlebe, wie eine bestimmte Lebensart herabgewürdigt wird“

Im weiteren Verlauf der Sendung betonte die Politikerin, dass sie nie gesagt habe, dass die deutsche Gesellschaft in einer Diktatur lebe. Dennoch erlebe sie immer wieder, „wie eine bestimmte Lebensart herabgewürdigt, geächtet wird. Auch von bestimmten Politikern.“ Als sie darauf anspielte, dass ein Kunde bei „Aldi“ geächtet werde, wenn er ein Schnitzel kaufe, entgegnete Lanz nur, „das ist doch Quatsch. Ist das nicht genau das Wesen der Demokratie, dass es Leute wie Sie gibt, die das dann bemängeln dürfen.“