Statements von Politikern Reaktionen nach Hessen-Wahl: Wagenknecht fordert Faeser-Entlassung und | 08.10.2023, 19:52 Uhr Von dpa Rebecca Niebusch | 08.10.2023, 19:52 Uhr Sahra Wagenknecht (Linke) fordert, dass Nancy Faeser nach der Wahl-Pleite in Hessen als Innenministerin entlassen wird. Foto: dpa/Wolfgang Kumm up-down up-down

Nach der Landtagswahl in Hessen und dem Triumph der CDU wird erneut Kritik an Nancy Faeser laut. Daneben zeigten sich einige Stimmen nach dem Wahlergebnis froh, dass in Hessen ein „Ampel-Chaos“, wie es auf Bundesebene herrsche, vermieden werden könne.