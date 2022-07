ARCHIV - Eine Demonstration fĂĽr das Recht auf Abtreibung vor dem Brandenburger Tor. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Paul Zinken up-down up-down Gesundheit Länder: Abtreibung nach Online-Beratung rechtssicher machen Von dpa | 01.07.2022, 05:48 Uhr

Immer mehr Menschen nehmen Telemedizin in Anspruch. Auch Frauen, die ihre Schwangerschaft selbst per Medikament abbrechen wollen. Ist das in Ordnung? Die Länder wollen diese rechtliche Grauzone aufhellen.