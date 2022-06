Christine Lambrecht soll erste Entscheidungen über die Bundeswehr-Milliarden getroffen haben. FOTO: imago-images/Political-Moments Milliarden für Bundeswehr Lambrecht in der Kritik: Hubschrauber-Bestellung ohne Preisvergleich? Von Laurenz Blume | 02.06.2022, 15:23 Uhr

In dieser Woche brachte der Bundestag das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr auf den Weg. Milliarden davon sollen auch in den Einkauf von Chinook-Transporthubschraubern fließen. Bei der Auswahl gibt es nun Kritik an Verteidigungsministerin Lambrecht.