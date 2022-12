Christine Lambrecht Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Militär Lambrecht im Niger - Neue EU-Mission geplant Von dpa | 16.12.2022, 10:09 Uhr

Die EU will Niger stärker in seinem Kampf gegen Terroristen unterstützen. Verteidigungsministerin Lambrecht will Bedingungen für das weitere militärische Engagements Deutschlands ausloten.