Frauenhäuser oft an Kapazitätsgrenze Häusliche Gewalt: Immer mehr Frauen suchen Schutz vor dem eigenen Partner Von dpa | 11.07.2023, 05:09 Uhr

Die Fälle häuslicher Gewalt nehmen in Deutschland zu. Das geht aus dem am Dienstag vorgestellten Bericht zum Lagebild vor. Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen – das spiegelt sich auch in den hohen Belegungszahlen der Frauenhäuser wider.