Joe Biden hat die Rede zur „Lage der Nation“ gehalten. Foto: Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa up-down up-down Bestandsaufnahme in den USA Lage der Nation: Biden ruft nach Polizeireform – attackiert Republikaner Von dpa | 08.02.2023, 06:58 Uhr

Die „State of the Union“ ist ein Gradmesser für die politische Stimmung in den USA. Dieses Mal geht es in Bidens Rede um Polarisierung, Extremismus und Polizeigewalt – und um globale Umbrüche. Ex-Präsident Trump kritisierte Biden währenddessen live bei Truth Social.