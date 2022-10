Wolfgang Kubicki Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Nach Schlappe in Niedersachsen Kubicki: FDP spielt nicht mit Ampel-Bruch Von dpa | 13.10.2022, 03:19 Uhr

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag musste die FDP eine herbe Niederlage einstecken. Die Ampel-Koalition ist deshalb aber nicht in Gefahr, versichert der Bundestagsvizepräsident.