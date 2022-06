Eine Beitritt der Ukraine wäre nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Gewinn für die EU. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa FOTO: Natacha Pisarenko Russische Invasion Krieg in der Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 18.06.2022, 06:46 Uhr

In europäischen Hauptstädten wird diskutiert, was der Ukraine alles zur EU-Reife fehlt. In Kiew stellt Präsident Selenskyj die Frage anders herum. Ein Überblick über die Entwicklungen in der Nacht.