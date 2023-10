Experten sehen vor allem ein Risiko Nahost-Krieg lässt Ölpreis hochschnellen – Wird jetzt der Sprit wieder teurer? Von Tobias Schmidt | 10.10.2023, 01:00 Uhr Welche Auswirkungen haben die Attacken der Hamas auf Israel auf den Ölmarkt? Experten sehen keine neue Energiekrise aufziehen. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer up-down up-down

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat den Ölpreis hochschnellen lassen, zeitweise um mehr als drei Dollar pro Barrel. Die Gewalt in der Öl-Region schürt Versorgungsängste auf dem Weltmarkt. Was bedeuten die Spannungen für die Sprit- und Energiepreise in Deutschland?