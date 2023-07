Ukraine-Krieg Foto: Jae C. Hong/AP up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 27.07.2023, 05:17 Uhr

In einer neuen Angriffswelle hat Russland die Ukraine mit Dutzenden Raketen beschossen. In St. Petersburg will Putin derweil um die Gunst afrikanischer Staaten werben. Die News im Überblick.