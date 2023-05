Ukraine-Krieg - Bachmut Foto: Libkos/AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 08.05.2023, 05:12 Uhr

Die jederzeit erwartete ukrainische Offensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete sollte den Menschen in Russland die Augen öffnen, so die Meinung in Kiew. Die News im Überblick.