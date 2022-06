dpatopbilder - Der russische Präsidenn Wladimir Putin will im Herbst am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/dpa FOTO: MIKHAIL METZEL up-down up-down Gipfel in Indonesien Kreml: Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen Von dpa | 27.06.2022, 16:35 Uhr

Ob persönlich oder per Videoschalte ist noch unklar, fest steht: Kremlchef Wladimir Putin will am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen.