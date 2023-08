Macht Windkraft krank? Verbandschefin Bärbel Heidebroek glaubt nicht, dass bei gesundheitlichen Beschwerden wie etwa Kopfschmerzen die Anlagen selbst ursächlich dafür sind, sondern häufig eher eine extrem kritische Haltung zur Windkraft. „Wenn ein Windrad mich stört, ich es wirklich furchtbar finde und glaube, dass es meine Gesundheit negativ beeinflusst, dann kann mich allein dieser Gedanke krank machen“, sagt die Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie und Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen im Interview mit unserer Redaktion.

Kritik an Dauer für Genehmigung von Schwertransporten

Gleichzeitig beklagt Heidebroek, dass die Genehmigung von Schwertransporten in Deutschland viel zu lange dauere. „Nur mal ein Beispiel: Wenn so ein Antragsverfahren für einen Transport gut läuft, reden wir bei uns über zwölf Wochen, in den Niederlanden sind es fünf Tage.“

Lesen Sie hier das Interview im Wortlaut:

Frau Heidebroek, welches ist aus Ihrer Sicht aktuell das größte Hemmnis für den Windkraft-Ausbau in Deutschland? Ein ganz großes Problem ist nach wie vor, dass zu wenige Flächen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Dauer von Genehmigungen. Das wird eher schlechter als besser: Genehmigungen dauern immer länger. Im Schnitt dauert es ab Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mehr als 23 Monate, bis die genehmigte Anlage ans Netz geht. Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, damit es schneller geht? Man müsste die Genehmigungsprozesse verschlanken, indem sie man sie konsequent digitalisiert, standardisiert und vor allem auch vereinfacht. Immer noch gibt es häufig Bürgerproteste gegen neue Windparks. Haben Sie Verständnis dafür? Erst einmal habe ich das Gefühl, dass vielen Menschen seit dem Überfall auf die Ukraine bewusst geworden ist, dass wir die erneuerbaren Energien nicht nur aus Klimaschutzgründen brauchen, sondern auch, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Es gibt daher eine deutlich höhere Akzeptanz gegenüber den Erneuerbaren. Ich habe sicher auch Verständnis dafür, wenn jemand dagegen ist. Wenn allerdings damit argumentiert wird, dass möglichst alles so bleiben soll, wie es ist, nur damit sich vor meiner eigenen Haustür nichts verändert, ist das egoistisch und bringt uns nicht weiter.

Manche Menschen, die einen Windpark vor die Tür gesetzt bekommen hatten, klagen über gesundheitliche Probleme. Es vibriere zwar nur leicht, aber ständig, sagen sie und berichten von Schlaflosigkeit und Wortfindungsstörungen. Das mache einen „verrückt”. Wenn ein Windrad mich stört, ich es wirklich furchtbar finde und glaube, dass es meine Gesundheit negativ beeinflusst, dann kann mich allein dieser Gedanke krank machen. Es ist wie mit allen Dingen, von denen ich meine, dass sie mir schaden: Wenn ich nur fest genug daran glaube und mich da vielleicht auch hineinsteigere, dann kommt es auch so. Dann ist es aber in Wirklichkeit gar nicht das Windrad, das mich krank macht, sondern vielmehr die Tatsache, dass ich mich daran massiv störe. Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie und Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen. Foto: Britta Pedersen/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert Infraschall – manche sprechen auch vom unhörbaren Lärm, der krank mache – gibt es bei Windkraftanlagen also gar nicht? Das habe ich nicht gesagt, aber es gibt objektive Messungen, wonach bei einem Abstand von 700 Metern zu einem Windrad nicht mehr messbar ist, ob das Windrad sich dreht oder nicht. Zudem entsteht Infraschall auch aus natürlichen Quellen wie zum Beispiel dem Meeresrauschen. Die AfD-Fraktion im Landtag von Niedersachsen will den Bau von Windrädern in Urlaubsgebieten des Bundeslandes verbieten lassen, um das Landschaftsbild nicht weiter zu beeinträchtigen. Halten Sie das für nachvollziehbar? Nein. Dass Häuser durch Windräder weniger wert würden oder Urlaubsgebiete nicht mehr so stark frequentiert, halte ich für eine Scheindebatte. Durch Zahlen lässt sich diese Behauptung jedenfalls nicht erhärten. Gerade an der Küste gehören Windenergieanlagen zum Landschaftsbild mittlerweile dazu.

