Mutmaßliche Stellungnahme Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden: Al-Kaida ruft offenbar zu Anschlägen auf Von dpa | 14.08.2023, 16:49 Uhr Das Terrornetzwerk Al-Kaida hat nach Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark offenbar zu Anschlägen aufgerufen.

Die Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden haben besonders in der islamischen Welt für Empörung gesorgt. Nun meldete sich das Terrornetzwerk Al-Kaida in einer mutmaßlichen Stellungnahme zu Wort – und droht mit Vergeltung.