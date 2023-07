Hatte Stress in Eisenhüttenstadt: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Foto: Michael Bahlo up-down up-down Kolumne „Eine Welt“ Grüne Wurfgeschosse und ihre begrenzte Wirkung Eine Kolumne von Miriam Scharlibbe | 04.07.2023, 18:05 Uhr

„Eine Welt”: Wer mit seinen rhetorischen Fähigkeiten an Grenzen stößt, bedient sich in politischen Kontexten gerne handfester Methoden. Faule Eier, Tomaten und Farbbomben haben schon so manchen Politiker aus dem Gleichgewicht und der Fassung gebracht. Immer wieder stehen dabei grüne Politiker im Zentrum der Attacken, aber neuerdings auch im Visier der Ermittlungsbehörden.