Koalitionsverhandlungen in Kiel FOTO: Frank Molter Koalitionsverhandlungen in SH Daniel Günthers CDU und Grüne ringen um letzte Kompromisse für Regierungsbildung Von dpa | 15.06.2022, 16:03 Uhr

In acht Tagen wollen CDU und Grüne in Schleswig-Holstein ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Die nötigen Kompromisse werden in großer Runde gesucht. Vieles ist schon eingetütet, aber es gibt Streitpunkte.