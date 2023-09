Berlin Klimaaktivisten besprühen Brandenburger Tor Von dpa | 17.09.2023, 13:42 Uhr | Update vor 48 Min. Brandenburger Tor Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat neue Straßenblockaden in Berlin angekündigt. Die Polizei will schnell einschreiten. Ihr Einsatz war am Wochenende bereits an einem Berliner Wahrzeichen gefordert.