Iranerin verschwunden Bericht: Klettermeisterin Elnaz Rekabi von jubelnder Menge in Teheran empfangen Von Flora Hallmann | 19.10.2022, 08:50 Uhr

Die Sorge um die iranische Klettermeisterin Elnaz Rekabi war groß: Am Dienstag wurde die 33-Jährige vermisst, der Grund war ein öffentlicher Auftritt ohne Kopftuch. Nun wurde Rekabi von jubelnden Menschen in Teheran empfangen. Doch noch ist unklar, was mit ihr passiert.