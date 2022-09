SSW-Flyer: In Husum hat die Partei der Südschleswiger umfassende Maßnahmen geforder. Foto: Axel Heimken up-down up-down Kita, Straßenbau, Gasumlage Husumer Beschlüsse: Dieses umfangreiche Forderungspaket richtet der SSW an Land und Bund Von dpa | 17.09.2022, 11:29 Uhr

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) fordert auf einem Parteitag in Husum einen starken Staat. Ein Paket mit umfassenden Forderungen an das Land und den Bund in der Sozial-, Energie und Klimapolitik wurde verabschiedet.