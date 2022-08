Liz Truss, Außenministerin von Großbritannien und Kandidatin um die Nachfolge von Premierminister Johnson. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa FOTO: Jacob King up-down up-down Johnson-Nachfolge Kandidatin Truss wegen Äußerung zu Arbeitsmoral in Kritik Von dpa | 17.08.2022, 10:35 Uhr

Sie sah ein „fundamentales Problem“ in der Arbeitskultur in Großbritannien - und forderte „ein bisschen mehr harte Arbeit“ ein. Nun hagelt es Kritik an der Kandidatin für die Johnson-Nachfolge.