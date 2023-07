Schönheitssalon in Kabul Foto: -/kyodo/dpa up-down up-down Afghanistan Kabul: Frauen protestieren gegen Aus von Schönheitssalons Von dpa | 19.07.2023, 13:55 Uhr

Die Herrschaft der Taliban in Afghanistan wird zunehmend autoritär und dogmatisch. Vor kurzem ordneten sie die Schließung von Schönheitssalons in dem Land an. Auf Proteste reagieren sie offenbar rigoros.