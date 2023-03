Izchak Herzog Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa up-down up-down Izchak Herzog Justizreform: Israels Präsident schlägt Kompromiss vor Von dpa | 15.03.2023, 21:38 Uhr

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat einen Kompromiss im erbitterten Streit um eine Justizreform in Israel vorgeschlagen. Herzog sagte in einer Ansprache, Veränderungen in der Machtverteilung zwischen den drei Gewalten seien zwar notwendig. Dazu sei jedoch ein breiter Konsens nötig. Herzog veröffentlichte im Internet einen Plan, der nach seinen Worten gleichzeitig das Parlament und die Regierung stärken sowie eine unabhängige Justiz gewährleisten solle.