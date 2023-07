Israelis protestieren gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystems zu reformieren. Foto: dpa/AP/Oded Balilty up-down up-down Hunderte Demonstranten Israel: Umstrittene Justizreform entfacht erneut Proteste Von dpa | 18.07.2023, 08:06 Uhr

In Israel reißen die Proteste gegen die umstrittene Justizreform nicht ab: Hunderte Demonstranten haben sich am Montag zum „Tag des Widerstands“ in Tel Aviv versammelt.