Krieg zwischen Israel und Hamas Gewalt und Antisemitismus an Berliner Schulen: Angst vor einer Intifada im Klassenraum Von Peter Gärtner | 11.10.2023, 15:30 Uhr Antisemitismus an den Wänden der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln. Foto: Daniel Benedict

Die Folgen des Krieges zwischen Israel und der Hamas zeigen sich auch an Berliner Schulen. Ein Gewaltausbruch an einem Gymnasium in Neukölln erregt Aufsehen, ist aber kein Einzelfall. Antisemitismus steht an der Tagesordnung, die Lehrer sind überfordert.