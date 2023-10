Herr Stamp, Sie sind für den Abschluss von Migrationsabkommen zuständig, die die Rückkehr von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland in ihre Heimatländer ermöglichen sollen. Die Hoffnung ruht auf Ihnen, die Migrationskrise zu lösen. Sie sind seit acht Monaten aktiv, warnen aber vor zu hohen Erwartungen. Trauen Sie sich selbst so wenig zu?

Nein, das ist nur eine realistische Betrachtung. Meine Arbeit wirkt eher mittel- und langfristig. Deutschland hat in der Vergangenheit viele Rücknahmeabkommen geschlossen, nicht alle haben in der Praxis funktioniert. Wichtig ist, dass wir dauerhafte Migrationspartnerschaften mit Ländern aufbauen - für die Rückführung wie auch für die Anwerbung von notwendigen Arbeitskräften. Das ist ein dickes Brett und wird Zeit in Anspruch nehmen.

Sie sagen, dass es falsch ist zu hoffen, mehr Abschiebungen durch Migrationsabkommen zu erreichen. Aber genau dafür sind diese doch da, oder?

Da haben Sie mich falsch verstanden. Im Gegenteil: Abschiebungen sind ein notwendiges Signal in die Heimatländer, dass Asylanträge ohne triftige Gründe nicht zum Erfolg führen.