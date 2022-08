Haben sich auf einen Gesetzentwurf für den Infektionsschutz ab Herbst geeinigt: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). FOTO: dpa up-down up-down Infektionsschutz ab Herbst Gesetzesentwurf von Buschmann und Lauterbach: Schwer vermittelbar Meinung – Karolina Meyer-Schilf | 03.08.2022, 16:24 Uhr

Ab dem 1. Oktober beginnt wieder das große Googeln: Was darf ich wo? Maske, Test, zweiter Booster – während halb Europa alle Maßnahmen abschafft, fängt mit dem jetzt vorliegenden Entwurf fürs Infektionsschutzgesetz in Deutschland alles wieder von vorne an.