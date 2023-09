Kaum Chancen in Deutschland zu bleiben Immer mehr Asylanträge von Kolumbianern: Das könnte bald Konsequenzen haben Von Dirk Fisser | 19.09.2023, 08:57 Uhr Niedersachsen hat die Bundesregierung aufgerufen, gegen die steigende Zahl an Asylanträgen von Menschen aus Kolumbien vorzugehen. Foto: dpa up-down up-down

Aus dem Flugzeug in die Flüchtlingsunterkunft: Tausende Kolumbianer haben in den vergangenen Monaten Asyl in Deutschland beantragt. Die Chancen auf Anerkennung sind äußerst gering. Werden nun die Einreise-Regeln verschärft?