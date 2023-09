Feierlicher Abschluss in Osnabrück: Seit 2021 werden am Islamkolleg Deutschland muslimische Seelsorger und Imame aus- und weitergebildet. An der Feierstunde nahmen auch Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland (2.v.l.) und Bundespräsident a.D. Christian Wulff (3.v.l.) teil.

