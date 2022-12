Messerattacke im ICE Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Prozess ICE-Messerangreifer zu 14 Jahren Haft verurteilt Von dpa | 23.12.2022, 10:35 Uhr

Vor mehr als einem Jahr griff ein Mann in Bayern vier Reisende in einem ICE mit einem Messer an. Nun soll er hinter Gitter: Das Oberlandesgericht München verurteilt ihn zu einer langjährigen Haftsstrafe.