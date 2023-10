US-Veto Humanitäre Nahost-Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat Von dpa | 18.10.2023, 16:55 Uhr | Update vor 54 Min. UN-Sicherheitsrat Foto: Xie E/XinHua/dpa up-down up-down

Am Rande des Gazastreifens bereitet sich Israel auf einen großen Krieg vor - in New York ringt der UN-Sicherheitsrat um Deeskalation. Am Montagabend kommt es zu keiner Entscheidung. Aber zu einem Veto.