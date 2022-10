Joachim Herrmann Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Migration Herrmann: Faesers Asylpolitik ist „dreist und rücksichtslos“ Von dpa | 25.10.2022, 05:16 Uhr

Bayerns Innenminister ist kein aufbrausender Typ. Aber seine Berliner Kollegin bringt ihn dann doch zur Weißglut. In einem Brief an Nancy Faeser findet Herrmann deutliche Worte.