„Schönen Urlaub“ sagt Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss der Sommerpressekonferenz am Freitag in Berlin. Foto: Imago Images up-down up-down „Auch mal fünfe gerade sein lassen“ Halbzeitbilanz für Olaf Scholz: Mit Gelassenheit ans Etappenziel Meinung – Tobias Schmidt | 14.07.2023, 16:11 Uhr

Olaf Scholz bleibt auch in der Sommerpressekonferenz Mr. Cool und verabschiedet sich aufgeräumt in den Urlaub. Die erste Halbzeit der Regierung ist vorbei. Die Kanzler-Bilanz: Gar nicht so schlecht. Vor allem die Ampel-Performance muss in der zweiten Hälfte aber besser werden.