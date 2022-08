Bundeskanzler Scholz forderte in seiner Grundsatzrede in Prag eine Ost-Erweiterung der EU. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Grundsatzrede in Prag Olaf Scholz will neues Luftverteidigungssystem mit EU-Nachbarn Von dpa | 29.08.2022, 11:21 Uhr | Update vor 42 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem Antrittsbesuch nach Prag gereist. In der Karls-Universität hielt er nun eine Grundsatzrede zur Europapolitik und bekräftigte die Unterstützung für die Ukraine „so lange wie nötig“. Er will weg vom Prinzip der Einstimmigkeit in der EU – und die Union nach Osten erweitern.