Regierungskrise in London Premier Boris Johnson gibt auf: Rücktritt als Tory-Parteichef 07.07.2022

Bis zuletzt klammerte sich der britische Premier Boris Johnson an die Macht. Doch nun ist der konservative Politiker offenbar am Ende seiner Karriere angelangt. Noch am Donnerstag wird mit dem Rücktritt gerechnet. Als Regierungschef will er vorerst noch im Amt bleiben.