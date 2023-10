Der britische Premierminister Rishi Sunak will das Mindestalter für den Konsum von Tabakwaren in Großbritannien künftig alljährlich erhöhen. Auf diese Weise könne erreicht werden, dass Jugendlichen, die heute 14 Jahre alt seien, "niemals legal eine Zigarette verkauft werden kann, und dass sie und ihre Generation rauchfrei aufwachsen können", sagte Sunak am Mittwoch beim Jahresparteitag seiner konservativen Tory-Partei in Manchester.

Verkaufsverbot für Tabakwaren

Ein von Sunak vorgeschlagenes Gesetz sieht vor, den Verkauf von Tabakwaren an ab dem 1. Januar 2009 Geborene zu verbieten. Auf diese Weise würde das Mindestalter fürs Rauchen de facto jedes Jahr um ein Jahr angehoben, bis langfristig die gesamte Bevölkerung betroffen ist. "Es gibt kein sicheres Alter fürs Rauchen", betonte der Premierminister.

Einschränkungen von E-Zigaretten

Sunaks Büro erklärte, auch der Konsum von E-Zigaretten – das sogenannte Vapen – solle stärker begrenzt werden, um vor allem junge Menschen zu schützen. Möglich seien zum Beispiel ein Verbot bestimmter Geschmacksrichtungen und Regelungen für die Verpackung von E-Zigaretten, um sie für Kinder weniger ansprechend zu machen.